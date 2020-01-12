قائد الحرس الثوري: لم أشعر بمثل هذا الخجل أمام الإيرانيين.. وأتمنى لو مت

أعرب الجنرال حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني عن خجله من واقعة إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ أطلقته قواته.



وقال سلامي: "نشعر بحزن عميق إزاء هذا الحادث، ولم نعتقد أبدا أننا سنقوم بفعل يؤذي شعبنا".



وأضاف: "أرواحنا فداء لأمتنا، وأتمنى لو كنت مسافرا على متن الطائرة بوينج 737، وأموت مع ركابها".



وتابع: "لم أشعر يوما طوال حياتي بالخجل كما أشعر اليوم أمام الشعب الإيراني".



وواصل: "نحن مستاؤون للغاية لأننا مسئولون، والله لا نرغب سوى في أن نكون فداء لهذه الأمة".