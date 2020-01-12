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أخبار العالم

قائد الحرس الثوري: لم أشعر بمثل هذا الخجل أمام الإيرانيين.. وأتمنى لو مت

الأحد 12/يناير/2020 - 06:18 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعرب الجنرال حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني عن خجله من واقعة إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ أطلقته قواته.

وقال سلامي: "نشعر بحزن عميق إزاء هذا الحادث، ولم نعتقد أبدا أننا سنقوم بفعل يؤذي شعبنا".

وأضاف: "أرواحنا فداء لأمتنا، وأتمنى لو كنت مسافرا على متن الطائرة بوينج 737، وأموت مع ركابها".

وتابع: "لم أشعر يوما طوال حياتي بالخجل كما أشعر اليوم أمام الشعب الإيراني".

وواصل: "نحن مستاؤون للغاية لأننا مسئولون، والله لا نرغب سوى في أن نكون فداء لهذه الأمة".
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