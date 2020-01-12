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رياضة

صحف عالمية تشيد بإستاد الجوهرة.. وتتحدث عن الشعبية الجارفة للريال في السعودية

الأحد 12/يناير/2020 - 06:28 م
استاد الجوهرة
استاد الجوهرة
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عمر سلامة
أشاد موقع "ABC" الإسباني الشهير، الأحد، باستضافة السعودية لبطولة كأس السوبر الإسباني، مع حديثه عن شعبية ريال مدريد الكبيرة في جدة، وكأنه سيلعب النهائي على أرضه ووسط أنصاره في ملعب سانتياجو برنابيو.

وذكر التقرير أن مباراة نهائي السوبر ستقام في ملعب الجوهرة المشعة بجدة، حيث سيكون هناك 60 ألف مشجع بالمدرجات، معظمهم من أنصار فريق ريال مدريد.

وعبرت إدارة ريال مدريد عن رغبتها الملحة في تحقيق كأس السوبر، لذلك سافر رئيس النادي فلورنتينو بيريز إلى مدينة جدة لحضور النهائي من قلب الملعب.

وأكد الموقع الإسباني أن بطولة السوبر حققت نجاحًا واضحًا في السعودية، من حيث قوة المباراة والحضور الجماهيري، بالإضافة إلى العوامل التجارية والتسويقية المميزة لجميع الأطراف.
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