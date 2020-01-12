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أخبار العالم

رجل أمن سعودي ينقذ موظفي مركز العش بحائل من تهديد مسلح خطر

الأحد 12/يناير/2020 - 07:54 م
رجل امن سعودي
رجل امن سعودي
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قسم الخليج
تمكن رجل أمن سعودي من مركز شرطة الروضة (جنوب حائل) من القبض على مُشتبه به هدد منسوبي مركز قرية العش بالمحافظة ذاتها، بعد أن تمكن من الدخول داخل مبنى المركز مشهرا سلاحا أمام الموظفين.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية كانت عمليات الشرطة بـ حائل، قد تلقت بلاغًا بتهديد شخص سعودي الجنسية، لمنسوبي المركز بمسدس يحمله، قبل أن يفر بعد ذلك.

وباشرت دورية من مركز شرطة الروضة الموقع، وبالتحري والبحث اشتبه رجل الأمن بشخص مترجل مختبئ خلف أحد المحلات التجارية بالقرية وباقترابه منه حاول الهروب، إلا أن رجل الأمن بادره بتضيق الخناق عليه، وبسرعة خاطفة انقض رجل الأمن على المشتبه به وأمسكه، لكنه حاول المقاومة، إلا أن الأخير أحكم القبض عليه، وطرحه أرضًا وكبّله، واقتاده إلى الدورية.

وأكد شهود عيان أن اليقظة العالية لرجل الأمن، الفرد حمد الحربي، وتضييقه الخناق على المُشتبه به في تهديد منسوبي المركز، حيّدت بعد توفيق الله من خطره، والقبض عليه في وقت قياسي، رغم اختبائه خلف أحد المحلات التجارية بزاوية أحد الجدران، التي يصعب كشفه من داخلها.
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