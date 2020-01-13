أمير عزمى: كهربا مش عليه عفريت.. وتعرضت للسحر فى أوغندا.. فيديو

كشف أمير عزمى مجاهد المدرب المساعد لفريق الزمالك تفاصيل تعرضه للسحر فى أوغندا إبان تواجده بصفوف منتخب الشباب إلى جانب ما تردد حول كهربا عندما كان لاعبا فى صفوف القلعة البيضاء.



وقال أمير عزمى خلال ندوة "صدى البلد": كهربا مش عليه عفريت وما تردد عن قيام اللاعب بالحديث إلى اللاعبين والجهاز الفنى عن تعرضه لأن يكون ملبوس وعليه عفريت لا أساس له من الصحة.



تابع: الكرة فى مصر مفيهاش سحر وشعوذة لكن فيه سحر فى افريقيا وفى إحدى المباريات فى أوغندا 2002-2003 مع منتخب الشباب شاهدت بعينى قيامهم برش للمرمى ولكن انتهى اللقاء بالتعادل وكنا نحصن أنفسنا بالقرآن الكريم.



أشار إلى أن فريق الزمالك لا يعانى أية أزمة دفاعية ولا فى الجبهة اليمنى والفريق منظومة واحدة والفريق الأبيض يمتلك أحمد عيد الناشئ إلى جانب حازم إمام موضحا أنه يمكن تجنب وجود أزمة فى الجبهة اليمنى عن طريق تغيير طريقة اللعب إلى 3-4-3 .



أوضح أنه لا يمكن أن يتم منح لاعبي أى فريق حجج بوجود السحر عقب أى إخفاق فى المباريات لافتا إلى أنه يمكن القول أن هناك حالة من التوفيق وعدم التوفيق فى أى المباريات.