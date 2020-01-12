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فن

موقف مؤثر من حسين الجسمي في عزاء والد إيهاب توفيق ..صور

الأحد 12/يناير/2020 - 07:45 م
صدى البلد
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نبيل العدوى - عدسة/ أشرف العمدة - عمرو سيد
حرص الفنان الإماراتى حسين الجسمى، على الوقوف بجوار زميله الفنان إيهاب توفيق فى عزاء والده وتلقى العزاء مع عائلة الراحل وأصدقائه فى موقف نبيل.

حضر العزاء عدد كبير من نجوم الفن منهم، محمود حميدة، ليلى علوى، داليا البحيرى، مصطفى قمر، وغيرهم.

ويقام العزاء بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وتوفي والد الفنان إبهاب توفيق، صباح الخميس، إثر إندلاع حريق في الفيلا التي يسكن بها.

وتلقت غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا، بنشوب حريق في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر، بينما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه من قبل الدفع بـ8 سيارات مطافي.
موقف مؤثر من حسين الجسمي في عزاء والد إيهاب توفيق ..صور
موقف مؤثر من حسين الجسمي في عزاء والد إيهاب توفيق ..صور
موقف مؤثر من حسين الجسمي في عزاء والد إيهاب توفيق ..صور
موقف مؤثر من حسين الجسمي في عزاء والد إيهاب توفيق ..صور
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