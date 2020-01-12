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مرأة

بـ الشورت .. نيكول سابا تثير الجدل في الملاهي

الأحد 12/يناير/2020 - 07:49 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة نيكول سابا على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " صورة جديدة لها.

وظهرت نيكول بإطلالة سوداء ببلوفر اسود ومشغول بالالوان على شورت اسود وشورت وشراب اسود خفيف على هاف بوت جلد بسيط.

واعتمدت مكياج هادئ وبسيط مع تسريحة شعر تقليدية ، وهي أكثر التسريحات التي تعتمدها دائما من خلال إسدال شعرها على جانب واحد وابراز الجانب الآخر من وجهها


والتقطت نيكول الصورة وهي بالملاهي او مدينة الالعاب الترفيهية حيث تظهر بالصورة خلفها العاب البلاي ستيشن والعاب الاطفال الملونة .

وكتبت نيكول على الصورة " Big little girl👅" وانهالت عليها التعليقات بمجرد نشرها للصورة بالإعجاب.
بـ الشورت .. نيكول سابا تثير الجدل في الملاهي
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