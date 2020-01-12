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مرأة

تكافح السرطان وتساعد في خسارة الوزن | تعرف على 10 فوائد صحية غير متوقعة للكوسة

الأحد 12/يناير/2020 - 08:07 م
تعرف على 10 فوائد
تعرف على 10 فوائد صحية غير متوقعة للكوسة
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رضوى حسام
من المعروف أن معظم الخضراوات بها عناصر عديدة مفيدة لصحة الجسم، لكن تعتبر الكوسة أكثرهم صحة ، كما ينصح خبراء التغذية والأطباء بضرورة تجميدها بفصل الشتاء، كونها لا تفقد خصائصها الجيدة، ووفقًا لموقع " health line " إن الكوسة تحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف الغذائية المجهرية والفيتامينات والعناصر المعدنية، ما يمد الجسم بفوائد صحية عديدة، تشمل :


- لا تحتوي الكوسة على الكوليسترول، وتحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، لذلك ينصح بتناولها كأفضل مادة لتخفيض الوزن.

- تعمل الكوسة مثل إسفنجة، حيث تمتص السموم والمواد الغذائية غير المهضومة وتطرحها خارج الجسم.

- تحتوي الكوسة على البوتاسيوم الضروري لعمل القلب بصورة طبيعية، ويساعد تناولها على تخلص الأوعية الدموية ذاتيا من الكوليسترول المتراكم على جدرانها الداخلية والمواد الضارة التي تصل إلى الدم.

- تناولها دوريا وبصورة منتظمة يحسن مقاومة الجسم للفيروسات المرضية والبكتيريا والفطريات وغيرها من مسببات الأمراض.

- تحتوي الكوسة على مركبات تعمل على تنظيم السكر في الدم مما يقي من الإصابة بمرض السكري .

- نصح الأطباء كبار السن بتناول الكوسة، لأنها تنشط عملية الهضم وتحسن حركة المعدة والأمعاء وتنشط إفرازاتها.

- تؤثر إيجابيا في إنتاج الدم وتمنع تطور تصلب الشرايين.

- تحتوي الكوسة على مضادات أكسدة تكافح نمو خلايا السرطان.

- تحسن الحالة الصحية في حال أمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم.

- تناول الكوسة المسلوقة ، له مفعول المواد المدرة للبول ، ولها قدرة على إخراج السوائل الزائدة من الجسم .
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