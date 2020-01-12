تكافح السرطان وتساعد في خسارة الوزن | تعرف على 10 فوائد صحية غير متوقعة للكوسة

من المعروف أن معظم الخضراوات بها عناصر عديدة مفيدة لصحة الجسم، لكن تعتبر الكوسة أكثرهم صحة ، كما ينصح خبراء التغذية والأطباء بضرورة تجميدها بفصل الشتاء، كونها لا تفقد خصائصها الجيدة، ووفقًا لموقع " health line " إن الكوسة تحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف الغذائية المجهرية والفيتامينات والعناصر المعدنية، ما يمد الجسم بفوائد صحية عديدة، تشمل :





- لا تحتوي الكوسة على الكوليسترول، وتحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، لذلك ينصح بتناولها كأفضل مادة لتخفيض الوزن.



- تعمل الكوسة مثل إسفنجة، حيث تمتص السموم والمواد الغذائية غير المهضومة وتطرحها خارج الجسم.



- تحتوي الكوسة على البوتاسيوم الضروري لعمل القلب بصورة طبيعية، ويساعد تناولها على تخلص الأوعية الدموية ذاتيا من الكوليسترول المتراكم على جدرانها الداخلية والمواد الضارة التي تصل إلى الدم.



- تناولها دوريا وبصورة منتظمة يحسن مقاومة الجسم للفيروسات المرضية والبكتيريا والفطريات وغيرها من مسببات الأمراض.



- تحتوي الكوسة على مركبات تعمل على تنظيم السكر في الدم مما يقي من الإصابة بمرض السكري .



- نصح الأطباء كبار السن بتناول الكوسة، لأنها تنشط عملية الهضم وتحسن حركة المعدة والأمعاء وتنشط إفرازاتها.



- تؤثر إيجابيا في إنتاج الدم وتمنع تطور تصلب الشرايين.



- تحتوي الكوسة على مضادات أكسدة تكافح نمو خلايا السرطان.



- تحسن الحالة الصحية في حال أمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم.



- تناول الكوسة المسلوقة ، له مفعول المواد المدرة للبول ، ولها قدرة على إخراج السوائل الزائدة من الجسم .

