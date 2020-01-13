خطر على الطلاب.. التعليم ترد على عدم وجود سور لمدرسة ابتدائية بالإسماعيلية.. شاهد

قال الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن قضية المدرسة الابتدائية بقرية الغربوه بمركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية لا يوجد بها سور وبالتالي يعرض حياة الطلبة للمخاطر، مضيفا أن المدرسة تكون نموذجا غير مقبول بالوزارة.



وأضاف الدكتور خالد خلف، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة الفضائية، ان المدرسة تم إنشاؤها عام 1980 ووقتها لم يكن هناك أبنية من حولها.



وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية ، أن الإدارة التعليمة ناشدت وزارة الري لإنشاء سور لتلك المدرسة ولكن الري رفضت ذلك.



وأشار إلى، أنه سيتم غدا عرض مذكرة للمحافظ للتواصل مع وكيل وزارة الري بالمحافظة لكي يكون هناك تعاون لإقامة تلك السور للمدرسة.



ونوه وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنه تواصل مع مدير الإدارة التعليمية ووعده أن مجلس الأمناء خلال أهالى الخير سيقومون بتوفير مكان آخر لنقل المدرسة به ليكون يكون أكثر أمانا للطلاب.

