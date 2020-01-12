كارثة كبرى تضرب إيران.. تقديرات أولية خيالية لحجم خسائر حادث الطائرة الأوكرانية

كشفت إيران عن خسائر ضخمة إثر حادثة سقوط الطائرة الأوكرانية، بصاروخ للحرس الثوري عن طريق الخطأ.



وقال غلام علي جهانجيري، نائب رئيس التأمين المركزي الإيراني لوكالة "إيسنا" إن الخسائر الناجمة عن تحطم الطائرة الأوكرانية تقدر ما بين 100 وحتى 150 مليون دولار.



وأضاف أن المبلغ المذكور ستدفعه إيران بالتوافق بين الحكومتين الإيرانية والأوكرانية.



وأوضح أن الجزء الأكبر من هذه الخسائر يرتبط بالأضرار التي لحقت بجسم الطائرة، فإذا كانت الخسائر 100 مليون دولار، سيكون 70 مليونا منها مرتبطا بالأضرار التي لحقت بجسم الطائرة.



وفي السياق نفسه، صرح وزير النقل الإيراني السابق محمود خورام بأن الحادث سيكون مكلفا للغاية بالنسبة لإيران، وقد يستغرق الأمر سنوات كي تعاود شركات الطيران الدولية التحليق في سماء إيران.



وأضاف أنه فضلا عن الخسائر المعتادة، سيتعين على إيران دفع تعويضات إلى فرنسا، مصنعة محرك الطائرة بوينج 737، عن الأضرار التي لحقت بعلامتها التجارية وأسهمها.



وتجدر الإشارة إلى أن التقديرات المذكورة لا تشمل التعويضات الواجب دفعها إلى أهالي ضحايا الطائرة الـ176.



ويـأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه إيران أزمة اقتصادية كبرى بسبب ندرة النقد الأجنبي الناتجة عن العقوبات الأمريكية المدمرة.



