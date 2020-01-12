رئيس التدخل السريع: ننسق مع منظمات المجتمع المدني للتعامل مع المشردين.. شاهد

قال محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم عمل فرق مشتركة بين فريق التدخل السريع وبرنامج أطفال بلا مأوى للتعامل مع المشردين بشكل عام.



وأضاف محمد يوسف، خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أنه يتم التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للتعامل مع ظاهرة المشردين والأشخاص الذين لا يملكون مأوي.



وتابع رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى، أنه يتم الإعلان عن مبادرات التى تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي لمساعدة المشردين.



وأشار إلى أن أجهزة الوزارة تعمل كفريق عمل واحد لتقديم الحماية والرعاية، موضحًا أن هناك 7 مؤسسات اجتماعية تقدم الحماية والرعاية للكبار بلامأوى، إضافة لـ3 جمعيات أهلية( 4 دور رعاية) تعاون الوزارة في هذا المجال.