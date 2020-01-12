تامر عاشور ينتهي من اختيار عدد من أغاني ألبومه الجديد

يعمل الفنان تامر عاشور، على إختيار أغاني البومه الجديد، إستعدادًا لبدء تسجيل الاغاني التي وقع الاختيار عليها و طرحه خلال الفترة المقبلة.



وإستقر تامر عاشور، بالفعل على إختيار عدد من الأغاني حتى الأن، ومازال يبحث عن أغاني اخرى كي ينتهي من العدد المطلوب للألبوم.



كما تعاون تامر، مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجل إختيار أعمال مختلفة ومتنوعة.



يذكر أن أخر البومات تاور عاشور، البوم "ايام" والذي ضم عدد كبير من الاغاني التي حققت نجاحات كبيرة جدًا، كان من بينها أغنية :"قولوله سماح".



