خالد المحجوب: المعركة في ليبيا صراع مصالح بين دول متعددة.. فيديو

قال خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي ، إن المعارك أنواع منها المعارك العسكرية والمعارك السياسية والمعارك الامنية والمعارك الاقتصادية ولكن ما يحدث في ليبيا ان الموقف العسكري يختلف الان عن ما كان عليه منذ شهر او شهريين .





واضاف "خالد المحجوب" خلال مداخلة هاتفية في برنامج"90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور" ، أن الجيش الوطني الليبي الآن اقترب من لحظة النهاية كما اننا علي بعد 2 كيلومتر من مقر الحكومة غير الشرعية وعلى مقربة مما تبقي من مقاومة الحكومة الغير شرعية .





وأوضح"خالد المحجوب" أن الجميع يجب أن يعرف أن المعركة في ليبيا هو صراع مصالح بين دول متعددة كما أن أعمال المعارك والجانب العسكري ينعكس على الجانب السياسي .





وتابع"خالد المحجوب" أن الجيش الليبي الان اقوى من سابق كما أنه يمتلك الآن 85%من مساحة الدولة كما ان جماعة الإخوان الإرهابية هي من تقود قطر وتركيا في ليبيا.



