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خالد المحجوب: المعركة في ليبيا صراع مصالح بين دول متعددة.. فيديو

الأحد 12/يناير/2020 - 10:37 م
الجيش الوطني الليبي
الجيش الوطني الليبي
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إبراهيم القادري
قال خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي ، إن المعارك أنواع منها المعارك العسكرية والمعارك السياسية والمعارك الامنية والمعارك الاقتصادية ولكن ما يحدث في ليبيا ان الموقف العسكري يختلف الان عن ما كان عليه منذ شهر او شهريين .

واضاف "خالد المحجوب" خلال مداخلة هاتفية في برنامج"90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور" ، أن الجيش الوطني الليبي الآن اقترب من لحظة النهاية كما اننا علي بعد 2 كيلومتر من مقر الحكومة غير الشرعية وعلى مقربة مما تبقي من مقاومة الحكومة الغير شرعية .

وأوضح"خالد المحجوب" أن الجميع يجب أن يعرف أن المعركة في ليبيا هو صراع مصالح بين دول متعددة كما أن أعمال المعارك والجانب العسكري ينعكس على الجانب السياسي .

وتابع"خالد المحجوب" أن الجيش الليبي الان اقوى من سابق كما أنه يمتلك الآن 85%من مساحة الدولة كما ان جماعة الإخوان الإرهابية هي من تقود قطر وتركيا في ليبيا.

واستكمل" خالد المحجوب" أن كان مواجة المليشيات المسلحة هو عمل سياسي فلا بأس حتى لا يدعون علينا اننا صناع حرب كما أننا فككنا أسلحة المليشيات المتبقية .
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