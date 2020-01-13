مضمار جديد لسباقات الهجن بوسط سيناء

أصبحت سباقات الهجن تحظى باهتمام جميع مربى الإبل فى مصر، حيث يقام مهرجان سنوي فى يناير من كل عام بمحافظة جنوب سيناء بمشاركة الهجانة من أبناء قباءل شمال سيناء ، وبحضور جمهور ومتابعى السباقات من كل محافظات مصر والسائحين الأجانب والعرب.



وحققت قبائل شمال سيناء مراكز متقدمة لوجود خبرات لدي ملاك الهجن في السباقات والتي كانت بدايتها في منطقة الكيلو 17 بمدينة العريش ومنطقة الحب كافة مركز الحسنة بوسط سيناء.



وقد أعلن نادى سيناء للهجن والفروسية بوسط سيناء، انه تم تخصيص مضمار جديد للسباقات فى منطقة الجفجافة مركز الحسنة بشمال سيناء.



وقال النائب جازى سعد، رئيس مجلس إدارة نادى سيناء للهجن والفروسية بوسط سيناء، وعضو مجلس النواب عن وسط سيناء ، انه تم تخصيص مضمار جديد للسباقات علي مساحة تصل لنحو 10 كم٣ .



وأشار، إلى أن وجود مضمار للسباقات الهجن يعتبر دافع قوي للنهوض بهذه الرياضة المفضلة لابناء سيناء شمالها وجنوبها وكذلك الدول العربية المهتمة بهذه الرياضة.



كما سيحدث تكامل مع هذه الدول بعمل تواءمة للنهوض بهذه الرياضة التي تمثل جانب أساسي من السياحة والحفاظ علي التراث السيناوي الاصيل ،كما أنها تمثل خطوة مهمة فى إطار دعم الدولة لأهالى وسط سيناء وتوفير الخدمات والمرافق.



واكد علي انه من المنتظر خلال الفترة القادمة أن يتم إنشاء مضمار سباق بمواصفات عالمية لاقامة مهرجانات سباقات الهجن، بما يشجع علي تنمية المنطقة، ومساعدة مربى الإبل بزيادة الاهتمام بهذه الثروة ،والتوسع في عمليات التربية ، واختيار سلالات جيدة لدخول السباقات.



ولفت الي لجنة من المحافظة قامت بمعاينة الارض واستلامها ، بحضور عبد العال البدرى السكرتير المساعد للمحافظة ، ومشاركة المهندس ناجى إبراهيم رئيس منطقة تعمير سيناء، والمهندس احمد عبد الحليم، رئيس مركز ومدينة الحسنة والمهندس حسام الشريف مدير ادارة التخطيط العمراني بالمحافظة ، وممثلي الاجهزة المعنية .

