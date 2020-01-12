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تعليم

مدير بنها التعليمية يتفقد الكنترول ويؤكد دقة تصحيح امتحانات الأول والثاني الثانوي

الأحد 12/يناير/2020 - 11:00 م
مدير بنها التعليمية
مدير بنها التعليمية
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ياســــمين بدوي
تفقد عبد الرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية اليوم الأحد أعمال التصحيح الورقي للصفين الاول والثاني الثانوي العام بمقر مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات ببنها.

جاء ذلك بناء علي تعليمات طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وأكد فتح الباب ضرورة تذليل كافة العقبات ، أمام المصححين ونقل التعليمات الخاصة بالمنظومة الجديدة، ونبه على المصححين ضرورة الاهتمام والتدقيق في بيانات ورصد الدرجات، وفقا للنماذج الموضوعة من التوجيه العام.

وأضاف فتح الباب أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط جودة التقدير، ووضع خطة توزيع خاصة بمقدرى المواد الدراسية ، مع توفير تسهيل أعمال التصحيح بشكل جيد مشددا علي الموجهين والمصححين بعدم ترك جزئيات في الأسئله دون التصحيح ، أثناء التقدير ومراجعتها مراجعة دقيقة، وتسجيل الدرجات بالأرقام والحروف على ورقة الإجابة.

كما شدد على فتح الباب على أعضاء الكنترول ، بضرورة رصد الدرجات اول باول ومراجعتها مراجعة دقيقة، وتسديد الفراغات في الاسئلة المقالية، ومراجعة الدرجات، قبل رصدها على الحاسب الآلي مراجعة دقيقة حرصا علي مستقبل الطلاب.
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