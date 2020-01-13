بتروجاس: نستهدف تعبئة 304 ملايين أسطوانة بوتاجاز حتى منتصف 2020

أكد المهندس رأفت عبد الهادى، رئيس شركة بتروجاس -خلال جمعية عرض موازنة الشركة، أنه من المستهدف تعبئة كميات من البوتاجاز تبلغ حوالى 304 ملايين أسطوانة لتلبية احتياجات السوق المحلية.



وقال "عبد الهادي" في بيان، إن الخطة الاستثمارية المخططة للشركة تستهدف الحفاظ على أصول الشركة ورفع كفاءتها من خلال الحفاظ على أعلى مستوى من الأداء والتطوير المستمر لمعدات التعبئة والمعالجة وتحديث أسطول النقل بالشركة وتطوير وتحديث منظومة العمل بجميع مواقع الشركة.



وأضاف، فضلًا عن تنفيذ عمليات تطوير وإحلال وتجديد لمعدات منظومة الأمن الصناعى والسلامة والصحة المهنية، مشيرًا إلى أن الموازنة استهدفت استثمارات مالية بحوالي 163 مليون جنيه للحفاظ على الأصول الإنتاجية للشركة ورفع كفاءتها.