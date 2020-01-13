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تعليم

طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يمتحنون اللغة الأجنبية الأولى بنظام الكتاب المفتوح .. اليوم

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:01 ص
امتحانات الصفين الاول
امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي
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ياســــمين بدوي
تستأنف اليوم الاثنين الموافق 13 يناير 2020، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019 /2020، والتي انطلقت السبت 11 يناير 2020.

ويمتحن طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الاثنين 13 يناير 2020 امتحان اللغة الأجنبية الأولى، ومن المقرّر أن يبدأ زمن الامتحان من الساعة 1 ظهرا حتى 3:30 عصرًا .

كما يمتحن طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم الاثنين ، امتحان اللغة الأجنبية الأولى، ومن المقرر أن يبدأ زمن الامتحان من 9 صباحا حتى 12 ظهرا.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان لها: سيتم السماح لجميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بجميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية بدخول الامتحان بالكتاب المدرسي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تتمنى النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.
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