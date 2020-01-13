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مرأة

بـ حيل رخيصة الثمن.. تخلصى من البقع الصعبة على ملابس أطفالك

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:31 ص
طرق التخلص من بقع
طرق التخلص من بقع الملابس
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نهى هجرس
تعانى الكثير من الأمهات من مشكلات البقع على ملابس أطفالهن المدرسية ، مما يجعلها تلجأ للعديد من الحيل في محاولة منها للقضاء عليها .

ووفقًا لموقع "wikihow" إليكى أفضل الحلول للتخلص من البقع وهى:-

1- بقع الشوكولاتة:
ضعي الملابس في الثلاجة ثم افركي مكان البقعة للتخلص من الشوكولاتة الزائدة ثم ضعي عليها ماء ساخن و القليل من سائل التنظيف، ثم تنقع قطعة الملابس في اللبن لمدة من 30-60 دقيقة ثم تغسل الملابس كالمعتاد.

2- بقع الطماطم:
تنقع البقعة لمدة 30 دقيقة في 2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض ثم تشطف بالماء، ثم يضاف إليها كمية صغيرة من سائل التنظيف مباشرة قبل غسلها في الغسالة على درجة حرارة باردة.

3- بقع الحبر:
من البقع الصعبة و المعقدة لذلك قومي بنقع البقعة في منتج مثل بخاخ مثبت الشعر، فهو الحل المثالي للتخلص منها ثم ضعي قطعة من القماش قابلة للامتصاص على البقعة حتى تمتصها ثم تغسل بشكل طبيعي.

4- بقع الزيت:
يمكن القضاء على بقع الزيت أو أي بقع دهنية أخرى بوضع كمية صغيرة من سائل غسيل الصحون مباشرة عليها ثم تغسل في الغسالة على درجة حرارة عالية.
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