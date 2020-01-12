كلاسيك وأنيقة.. السعودية لجين عمران فى إطلالة جديدة تبهر الجمهور

نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، فى احدث ظهور لها.





وظهرت لجين عمران بسترة بدلة أنيقة باللون الأحمر ونسقت معها ببدى، وجيب اسود انيق ، وتركت شعرها الاسود مسندلا بطريقة بسيطة، وغير متكلفة.





واعتمدت لجين على بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع لون أحمر الشفاه.





وعلقت لجين على الصورة قائلة "ستصل لمرحلة لا تخاف من شيء، سترد بكل صراحة على من يؤذيك، لو بكلمة، ستصل لمرحلة لا تستطيع فيها تفضيل أحد على نفسك، ولا تفضل راحة أحد على راحتك".







