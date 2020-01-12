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منوعات

كلاسيك وأنيقة.. السعودية لجين عمران فى إطلالة جديدة تبهر الجمهور

الأحد 12/يناير/2020 - 10:44 م
لجين عمران
لجين عمران
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محمد بدران
نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، فى احدث ظهور لها.

وظهرت لجين عمران بسترة بدلة أنيقة باللون الأحمر ونسقت معها ببدى، وجيب اسود انيق ، وتركت شعرها الاسود مسندلا بطريقة بسيطة، وغير متكلفة.

واعتمدت لجين على بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع لون أحمر الشفاه.

وعلقت لجين على الصورة قائلة "ستصل لمرحلة لا تخاف من شيء، سترد بكل صراحة على من يؤذيك، لو بكلمة، ستصل لمرحلة لا تستطيع فيها تفضيل أحد على نفسك، ولا تفضل راحة أحد على راحتك".


واشتهرت الإعلامية السعودية بأنها من الأسماء التى عرفت بأناقة ورقي إطلالاتها، فى مختلف المناسبات فدائما نجدها أنيقة في الحفلات والمناسبات بأسلوب راق وتظهر مرة أخرى بإطلالة ناعمة وستايل عصري وبسيط.
كلاسيك وأنيقة.. السعودية لجين عمران فى إطلالة جديدة تبهر الجمهور
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