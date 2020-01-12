الأهلي في دائرة الاتهام.. هل يقف الأحمر وراء رحيل حمادة صدقي عن الهلال السوداني

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، مما يجعله في وضع مقلق من موقفه من الصعود للدور القادم واستكمال مشواره في البطولة الأفريقية.





ويشارك الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا بالمجموعة الثانية مع الأندية التالية: "النجم الساحلي والهلال السوداني، وبلاتنيوم الزيمبابوي".





ويصعب على الأهلي الصعود بعد فوز النجم على الهلال السوداني وحصد الثلاث نقاط وتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط.





ومما أثار الشكوك لدى إدارة نادي الهلال السوداني، بعد رحيل المدير الفني المصري حمادة صدقي، الذي ترك الفريق منذ يوم واحد والسبب العودة الى تدريب فريق سموحة بعد فسخ التعاقد وسط بطولة هامة وكبيرة مع الهلال، على الرغم من تقديم مستوى وأرقام مميزة.



