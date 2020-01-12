AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي في دائرة الاتهام.. هل يقف الأحمر وراء رحيل حمادة صدقي عن الهلال السوداني

الأحد 12/يناير/2020 - 10:52 م
الاهلي والهلال
الاهلي والهلال
Advertisements
عمرو ابوبكر
يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، مما يجعله في وضع مقلق من موقفه من الصعود للدور القادم واستكمال مشواره في البطولة الأفريقية.

ويشارك الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا بالمجموعة الثانية مع الأندية التالية: "النجم الساحلي والهلال السوداني، وبلاتنيوم الزيمبابوي".

ويصعب على الأهلي الصعود بعد فوز النجم على الهلال السوداني وحصد الثلاث نقاط وتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط.

ومما أثار الشكوك لدى إدارة نادي الهلال السوداني، بعد رحيل المدير الفني المصري حمادة صدقي، الذي ترك الفريق منذ يوم واحد والسبب العودة الى تدريب فريق سموحة بعد فسخ التعاقد وسط بطولة هامة وكبيرة مع الهلال، على الرغم من تقديم مستوى وأرقام مميزة.

وفي بيان من نادي الهلال السوداني اليوم صرح: "حرص مجلس ادارة الهلال السوداني على تعيين مدرب خلال الساعات القليلة القادمة خلفا للمدرب حمادة صدقي الذي يبدو أن هروبه إلى مصر مرتبًا بسبب وضع الاهلي المصري في المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الهلال السوداني: الأهلي لا يقلقنا ونقاتل للتأهل إلى دور الثمانية

الكاف يعلن مواعيد مباريات الأهلي في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا

رسميًا | حمادة صدقي يوقع لتدريب الهلال السوداني

موعد أول ظهور لـ حمادة صدقى فى دوري أبطال إفريقيا

صراع الجبابرة.. ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز النجم الساحلي على الهلال في دوري أبطال افريقيا

ترشيحاتنا

40 صورة من عزاء والد إيهاب توفيق بحضور نجوم الفن والرياضة.. فيديو

الأهلي يغرد منفردا والمقاولون وصيفا.. تعرف على جدول ترتيب الدوري بعد مباريات اليوم

عقب قرار رحيله .. حازم إمام يوجه رسالة لـ حسام حسن

شاهد.. انهيار مجمع فندقي ضخم خلال ثواني من تفجيره.. تفاصيل

فيديو جديد.. سر إطلاق زوج نانسي عجرم 18 طلقة على السوري محمد الموسى

فرج عامر يكشف عن مفاجأة بشأن رحيل التوأم عن سموحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تكشف عن i Interaction EASE الاختبارية ذاتية القيادة.. صور

40 صورة من عزاء والد إيهاب توفيق بحضور نجوم الفن والرياضة.. فيديو

سلاسل وجاكت رجالي.. جنا عمرو دياب بإطلالة مثيرة من جديد