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تعليم

تفاصيل بروتوكول جديد وقعته جامعة عين شمس مع المعهد العالي للغات بأسوان

الإثنين 13/يناير/2020 - 05:01 ص
بروتوكول جديد وقعته
بروتوكول جديد وقعته جامعة عين شمس مع المعهد العالي للغات
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قســــم التعليم
وقع الدكتور ظمي عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و رئيس مجلس إدارة مركز تسويق الخدمات الجامعية ، بروتوكول تعاون مشترك مع ا. د. فرج قدري الفخراني عميد المعهد العالي للغات والترجمة الفورية بأسون.

جاء ذلك بحضور ا. د. هالة محمود خلف مدير مركز تسويق الخدمات الجامعية و ا. داليا ابراهيم امين المركز و د.هبة مصطفى مدير مركز تسويق الخدمات المجتمعية بالمعهد

حيث يقوم مركز تسويق الخدمات الجامعية بتنسيق وتنفيذ البروتوكول الذي يتضمن تأهيل الخريجين لسوق العمل في مجالات التدريب والترقي الوظيفي و التنسيق و التعاون في مختلف الأنشطة المجتمعية و التدريب في مجالات اللغة و الصحة "التمريض" و الإدارة من إدارة المستشفيات و المشروعات و إدارة المطاعم السياحية و أيضا ً برامج HR و TOT.

و كذلك التدريب فى مجالات المختلفة من بينها الانجليزية و الفرنسية و الإيطالية و الروسية و اللغة العربية لغير الناطقين بها و التدريب والتأهيل التربوي و يستهدف البروتوكول الأفراد حديثي التخرج و المهنيين، واعقب توقيع البروتوكول تقييم عرض يتضمن الخطوات العملية لتفعيل وتنفيذ البروتوكول.
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