تفاصيل بروتوكول جديد وقعته جامعة عين شمس مع المعهد العالي للغات بأسوان

وقع الدكتور ظمي عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و رئيس مجلس إدارة مركز تسويق الخدمات الجامعية ، بروتوكول تعاون مشترك مع ا. د. فرج قدري الفخراني عميد المعهد العالي للغات والترجمة الفورية بأسون.



جاء ذلك بحضور ا. د. هالة محمود خلف مدير مركز تسويق الخدمات الجامعية و ا. داليا ابراهيم امين المركز و د.هبة مصطفى مدير مركز تسويق الخدمات المجتمعية بالمعهد



حيث يقوم مركز تسويق الخدمات الجامعية بتنسيق وتنفيذ البروتوكول الذي يتضمن تأهيل الخريجين لسوق العمل في مجالات التدريب والترقي الوظيفي و التنسيق و التعاون في مختلف الأنشطة المجتمعية و التدريب في مجالات اللغة و الصحة "التمريض" و الإدارة من إدارة المستشفيات و المشروعات و إدارة المطاعم السياحية و أيضا ً برامج HR و TOT.



و كذلك التدريب فى مجالات المختلفة من بينها الانجليزية و الفرنسية و الإيطالية و الروسية و اللغة العربية لغير الناطقين بها و التدريب والتأهيل التربوي و يستهدف البروتوكول الأفراد حديثي التخرج و المهنيين، واعقب توقيع البروتوكول تقييم عرض يتضمن الخطوات العملية لتفعيل وتنفيذ البروتوكول.