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منوعات

المئات من أسماك القرش تعوم بالقرب من سباحين.. شاهد ماذا حدث

الأحد 12/يناير/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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أحمد شريف
كشفت لقطات مصورة عبر طائرة بدون طيار، المئات من أسماك القرش وهي تعوم على بعد أمتار من سباحين كانوا يسبحون بشاطئ شعبي في نيوزيلندا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" تم رصد مشهد القرش الجماعي من قبل أحد السباحين الصغار في المياه الضحلة في جزيرة جريت بارير في خليج هوراكي على بعد 90 كم قبالة ساحل أوكلاند يوم السبت.

ويمكن رؤية عبر الفيديو مئات أسماك القرش وهي تسبح  بالمياه الصافية الهادئة في لقطات تم تداولها من قبل المئات من السكان المحليين.

والجدير بالذكر أن هجمات أسماك القرش في نيوزيلندا نادرة حيث تم الإبلاغ عن 113 حادثًا غير مبرر منذ عام 1840.

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