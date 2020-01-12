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مرأة

هذه الأعراض تؤكد إصابتك بنزلة البرد.. وليس الإنفلونزا

الأحد 12/يناير/2020 - 10:56 م
هذه الأعراض تؤكد
هذه الأعراض تؤكد إصابتك بنزلة البرد .. وليس الإنفلونزا
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اسماء محمد
نزلات البرد شائعة للغاية في فصل الشتاء، وخاصة في الأطفال الذين يتعرضون للكثير من الجراثيم سواء في النادي أو المدرسة. 

وتتسبب نزلة البرد في تراكم المخاط الذي يؤدي إلى انسداد الأنف أو سيلان الأنف ، وضغط الأذن ، والسعال الناجم عن التصريف الجري في الجزء الخلفي من الحلق.

وذكر موقع " soundhealthservices" أنه نظرًا لأن البرد فيروسي ، فإنه لا يمكن علاجه بواسطة المضادات الحيوية ولكنه سيختفي من تلقاء نفسه خلال 7-10 أيام ، وعادة لا يكون شديدًا بدرجة كافية لمنعك من الذهاب إلى العمل أو المدرسة. 

أن هناك أعراضا تؤكد إصابتك بنزلة البرد ، وهى:

- احتقان بالأنف
- صداع الراس
- إلتهاب الحلق
- سعال
- حمى منخفضة
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