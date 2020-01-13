ارتفاع قيمة الطرح الأولي لأرامكو السعودية إلى 29.4 مليار دولار

قالت شركة أرامكو السعودية إنها مارست خيار بيع أسهم إضافية يبلغ عددها 450 مليون سهم بموجب اتفاقية تعهد الاكتتاب لترتفع بذلك قيمة الاكتتاب العام الأولي إلى 29.4 مليار دولار مسجلة رقما قياسيا، وجمعت في البداية 25.6 مليار دولار في الطرح العام الأولي خلال ديسمبر الماضي ببيع ثلاثة مليارات سهم بسعر 32 ريالا (8.53 دولار) للسهم لكنها أشارت إلى أنها ربما تبيع أسهما إضافية من خلال خيار بيع أسهم إضافية.



وبحسب بيانات رفينيتيف استقر سعر سهم أرامكو عند فتح السوق عند 35 ريالا، وقالت أرامكو إنه جري تخصيص الأسهم الإضافية للمستثمرين خلال عملية بناء سجل الأوامر، وتابعت أرامكو ”لن يتم طرح أي أسهم إضافية في السوق اليوم ولن يمتلك مدير الاستقرار السعري أي أسهم في الشركة كنتيجة لممارسة خيار الشراء في الدفاتر“.



وشهدت أسهم أرامكو تذبذبا في الآونة الأخيرة بفعل المخاوف الجيوسياسية ومع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، ونزل سهم أرامكو إلى 34 ريالا في الثامن من يناير وهو أقل مستوى منذ بدء تداوله في 11 ديسمبر لكنه أغلق على 35 ريالا يوم الخميس.



وعند الإغلاق يوم الخميس بلغ تقييم أرامكو 1.87 تريليون دولار أي أعلى من تقييم الشركة وفقا لسعر الطرح العام الأولي ولكنه يقل عن هدف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عند تريليوني دولار.