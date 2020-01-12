محافظ بورسعيد: التعليم الفني المستقبل الحقيقي

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم الأحد، مع مديري المدارس الفنية بالمحافظة، لمناقشة سير العمل بخطة تطوير التعليم الفني ببورسعيد التي أطلقها المحافظ بالتعاون بين المحافظة ومديرية التربية والتعليم والكيانات الاقتصادية القائمة على أرض بورسعيد.





شدد المحافظ، خلال الاجتماع، على ضرورة استمرار تدريب طلبة التعليم الفني داخل الكيانات الاقتصادية الكبرى ببورسعيد، ليتم تأهيلهم لسوق العمل عقب تخرجهم بالمشروعات غير المسبوقة التي تشهدها بورسعيد بشرقها وغربها وجنوبها، مؤكدا على أن التعليم الفني هو المستقبل الحقيقي لأبناء المحافظة.





وطالب محافظ بورسعيد أولياء الأمور بتغيير ثقافاتهم وثقافة أبنائهم تجاه التعليم الفني، والعمل بالكيانات الاقتصادية العملاقة الجارية على أرض المحافظة، معلنا عن توافر فرص عمل بمصنع ضفائر السيارات الذي يعتبر أحد أكبر الكيانات الاقتصادية في العالم، وذلك لأبناء بورسعيد بمرتبات مجزية، وتأمين صحي واجتماعي ووسائل النقل، وغيرها من المميزات الأخرى، موجها بتنظيم رحلات إلى المصنع لأولياء الأمور والطلاب والخريحين لمشاهدة سير العمل داخل المصنع على أرض الواقع.



