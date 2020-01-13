البنك المركزي: أكثر من 65 صناعة مختلفة ترتبط بشكل مباشر بالقطاع العقاري

قال المهندس جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، إن أكثر من 65 صناعة مختلفة ترتبط بشكل مباشر بالقطاع العقاري، موضحا أن القطاع الصناعي بحاجة إلى 80 مليار جنيه لدعم عملية النمو خلال الفترة القادمة.





وأضاف جمال نجم خلال لقائه على قناة «أكسترا نيوز» أن البنك المركزي أطلق أكثر من مبادرة لدعم السياحة والأفراد، مشيرا إلى أن العاملين في الساحية أصبح دخلهم أقل في ظل معاناة القطاع في الفترة الأخيرة.





وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن عودة الأمن والاستقرار سبب رئيسي في عودة السياحة مرة أخرى.





وأوضح أن الدولة تعمل الآن بطرق استباقية وما يتطلبه السوق المصري لدعم السياحة فضلا عن إحلال وتجديد الفنادق ودعم المتعثرين والتمويل العقاري .



