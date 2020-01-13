قمة الذوق والشياكة.. محمد زيدان يوجه رسالة لـ لبلبة

نشر محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة تجمعه بالفنانة الكبيرة لبلبة.



وعلق محمد زيدان على الصورة: "قمة الذوق والشياكة وطول عمري بحبها لبلبة" نالت اعجاب متابعيه.



ويعد محمد زيدان أحد أبرز نجوم الكرة المصرية؛ ولعب دورا مهما في حصول المنتخب المصري على بطولة أمم إفريقيا عام 2008.



يذكر أن اَخر أعمال النجمة لبلبة "الشارع اللى ورانا" تأليف حاتم حافظ وإخراج مجدى الهوارى، بطولة فاروق الفيشاوى، لبلبة، درة، نسرين أمين، أحمد حاتم، وهند عبدالحليم.



كما شاركت الفنانة لبلبة مع الزعيم عادل إمام فى بطولة مسلسل "عوالم خفية" والذي عُرض ضمن السباق الرمضاني لعام 2018.