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أخبار العالم

سقوط جرحى في مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين وسط طهران

الأحد 12/يناير/2020 - 11:47 م
صدى البلد
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أ ش أ

اعتقلت قوات الأمن الإيرانية عددا من المتظاهرين بعد مواجهات عنيفة اندلعت في وسط طهران، نجم عنها سقوط العديد من الجرحى، حسبما أفادت قناة " العربية الحدث" الإخبارية.

وأشارت القناة، مساء اليوم الأحد، إلى اندلاع مظاهرات أمام مقر الحرس الثوري في مدينة آمل شمال إيران، مشيرة إلى أن قوات الأمن استخدمت الرصاص المطاطي لتفريق المحتجين.

وفي وقت سابق، تجمع عشرات المحتجين مجددًا، خارج جامعة في طهران ورددوا هتافات مناهضة للسلطات العليا.

وثارت التظاهرات لليوم الثاني على التوالي في أعقاب اعتراف الحرس الثوري بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية عن طريق الخطأ بعدما ظل لأيام ينفي مسؤوليته.
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