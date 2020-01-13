حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازته كمية من الحشيش

قررت النيابة العامة حبس عاطل 4 ايام على ذمة التحقيقات لحيازتة كمية من الحشيش المخدر .



وكانت تمكنت مباحث المخدرات بالقاهرة من ضبط عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه بـ الزاوية الحمراء وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 350 جرام ومبلغ مالي 630 جنيه وهاتف محمول.



وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه .



كما تمكنت قوة أمنية من مباحث مكافحة المخدرات من ضبط عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته على كمية من الحشيش المخدر وزنت 300 جرام ومبلغ مالي 950 جنيه وهاتف محمول.



وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

