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حوادث

حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل ربة منزل بالسيدة زينب

الإثنين 13/يناير/2020 - 08:01 ص
حبس شخص 4 ايام على
حبس شخص 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل ربة منزل
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اسلام مقلد - رامى المهدى
قررت النيابة العامة حبس شخص 4 ايام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بقتل ربة منزل بالسيدة زينب.

البداية كانت عندما تلقى المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة فى العقد الرابع من عمرها مصابة بكدمات وجروح متفرقة بالجسم وملفوفة داخل سجادة .

ووجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتشكيل فريق بحث لسرعة كشف ملابسات الجريمة وضبط الجاني، وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن وراء ارتكاب الجريمة عشيق المتوفاة وتم ضبطه من خلال أحد الأكمنة .

واعترف المتهم بارتكاب الجريمة بزعم قيام المتوفية باستفزازه عندما حضرت بالأمس السبت لقضاء ليلة حمراء معه إلا أنها طلبت مني الانصراف وعندما رفض وقعت بيننا مشاجرة قام على أثرها باحتجازها داخل شقتي وأغلقت الباب من الخارج .

وعقب عودتي تشاجرت معى وهددتني بإبلاغ الشرطة عني باحتجازها ومحاولة اغتصابها، فلم أشعر بنفسي إلا وأنا أقوم بقتلها لتفارق الحياة قبل وصولها المستشفى .
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