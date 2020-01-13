وزير البيئة السابق: حرائق الغابات بأستراليا كارثة بيئية جسيمة.. فيديو

أكد خالد فهمي وزير البيئة السابق، أن نصف الكرة الجنوبي وفترة فصل الصيف مؤكدا أن استراليا خلال تلك الفترة بها الجفاف والحرائق في الغابات ولكن المشكلة في مدى إتساع هذه الظاهرة هذا العام.



وأضاف وزير البيئة السابق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية "dmc" أن الحريق الأضخم الذي تم فى الغابات بأستراليا كان عام 2009 مشيرا أن المناخ والتغير المناخي وزيادة درجة الحرارة هي الأسباب الرئيسية وراء الحرائق.



وتابع وزير البيئة السابق أن هذه الظواهر الطبيعية هي السبب وراء الحرائق مؤكدا ان الواضح وهو الأكثر قابلية للتصديق هو الغير الحرارى والمناخي وسيكون هذا العم هو العام الأكثر من حرائق الغابات.



وأشار وزير البيئة السابق أن حرائق الغابات بأستراليا هي كارثة بيئية جسيمة وهناك حوالي 800 مليون حيوان نفق والحرائق أدت إلى موائل الحيوانات الطبيهعية تم تدميرها.



وقال وزير البيئة السابق أنها مثل حرائق كاليفورنيا وأفريقيا ولا يمكن ان يكون صدفة ونحن بصدد مشكلة سببها الإحتباس الحراري والتغير المناخي.