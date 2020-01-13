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محافظات

محافظ الغربية: تطوير مسجد السيد البدوي بطنطا أولى مراحل تنشيط السياحة الدينية

الإثنين 13/يناير/2020 - 04:24 ص
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
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احمد علي
بحث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية خطة صيانة وتطوير المسجد الأحمدي (السيد البدوي) ومسجد الشيخة صباح بمدينة طنطا ، جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع مجلس إدارة المسجدين بحضور الدكتور صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف.

وأكد محافظ الغربية أن تطوير وتجميل منطقة المسجد الأحمدي يعد بمثابة نقلة حضارية وتنشيط السياحة الدينية من خلال التراث الإسلامي (المسجد الأحمدي) وجعله مزار سياحي ديني لتنشيط الاقتصاد الداخلي للمحافظة.

وعلى الجانب الآخر؛ طالب محافظ الغربية وكيل وزارة الأوقاف الاهتمام بمخاطبة الشباب عن الأخلاق والسلوكيات للحفاظ على الوطن إيمانًا بإقتناع الشباب و ثقتهم برجال الدين.
محافظ الغربية: تطوير مسجد السيد البدوي بطنطا أولى مراحل تنشيط السياحة الدينية
محافظ الغربية: تطوير مسجد السيد البدوي بطنطا أولى مراحل تنشيط السياحة الدينية
محافظ الغربية: تطوير مسجد السيد البدوي بطنطا أولى مراحل تنشيط السياحة الدينية
محافظ الغربية: تطوير مسجد السيد البدوي بطنطا أولى مراحل تنشيط السياحة الدينية
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