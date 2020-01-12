أحمد علي يكشف أسباب رحيله عن الجونة.. وتفاصيل خناقة حسام غالي.. فيديو

كشف أحمد علي الظهير الأيمن الجديد لفريق الإنتاج الحربي، أسباب رحيله من الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في يناير.



قال علي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "شعرت بعدم وجود منافسة مع باسم علي، ولم أشارك خلال الفترة الماضية مما دفعني لاتخاذ قرار الرحيل".



ونفى علي، أن يكون حدثت مشادة بينه وبين حسام غالي مدير الكرة في الجونة تسببت في رحيله مشيرًا إلى أنه الأمور لم تستغرق سوى بضعة ثوان فقط ومؤكدًا أن حسام غالي قيمة كبيرة.



جدير بالذكر أن الجونة يتصدر المركز الـ 12 في الترتيب العام للدوري المصري برصيد 12 نقطة.



