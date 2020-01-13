شاهد.. التزحلق على الطين طريقة طلاب الغربية للوصول لمدرستهم لأداء الامتحانات

شهدت مدرسة الشهيد حسام مرجونة الإعدادية بقرية حصة ابار التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية اليوم حالة من الاستياء بين صفوف أولياء الأمور للطلاب نتيجه معاناة ابناءهم للوصول الي مدرستهم لاداء الامتحانات بعد غرقها وغرق الشوارع المحيطة بها في الطين بسبب مياه الأمطار المتراكمة.



وناشد أولياء الأمور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بسرعة التدخل وإعطاء أوامره بكسح آثار الأمطار من محيط المدرسة بعد الاهمال الواضح للوحدة المحلية ومجلس المدينة وبعد أن اصبح تزحلق ابناؤهم علي الطين هو سبيلهم للوصول للمدرسة لاداء الامتحانات حيث يعودون كل يوم بملابسهم متسخة مع وجود خطورة عليهم من الوقوع أو التزحلق.



وكشف طلاب المدرسه المذكورة انهم يغرقون في الطين للوصول الإمتحانات كما تساءلوا أين المسئولين قرية حصة ابار مركز بسيون غربية نريد جواب من سيادة المحافظ؟ هل يستحق أولاد هذه القرية ذلك والقرية بها أكثر شهداء في سبيل الوطن بها ٤ شهداء نريد مجاري للقرية خلال المرحلة المقبلة.