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محافظات

مباحث جمصة تضبط 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:54 ص
تضبط 3 أشخاص أثناء
تضبط 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار
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همت الحسينى
ألقى ضباط وحدة مباحث جمصة القبض على 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل قطعة أرض ملك لإحدى الجامعات بمدينة جمصة.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد خالد بدران مأمور قسم جمصة من حارس أمن على أرض ملك إحدى الجامعات وتقع خلف مستشفى 333 بوجود 3 أشخاص يقومون بالحفر والتنقيب بها.

و بانتقال ضباط المباحث برئاسة الرائد محمود شعير رئيس المباحث إلى مكان الواقعة وتم القبض على 3 أشخاص وهم كريم احمد محمد 20 عاما تاجر و محمود محمد احمد 23 عاما تاجر  ومحمد عوض صابر 25 عاما سائق ومقيمين مدينة الزقازيق بالشرقية.

وبالفحص تبين أن الأرض تبلغ مساحتها 100 فدان وملك لإحدى الجامعات وعثر بها على حفرة مساحتها حوالى 6 متر  ووجد  بحوزتهم معدات للحفر وبسؤالهم اكدوا أن من أحضرهم مقاول عقارات بجمصة يدعى “ب.ا” .

وباستدعاء مفتشى أثار المنطقة تبين أن المنطقة بها كشف أثرى يونانى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعه واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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