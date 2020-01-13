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فن

ندى بسيوني تنشر صورة وهي تتناول الآيس كريم

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:49 ص
ندى بسيونى
ندى بسيونى
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محمد بدران
نشرت الفنانة ندى بسيونى صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ندى بسيونى، بإطلالة جذابة داخل سيارتها مرتدية جاكيت، وتركت شعرها الاشقر منسدلا بطريقة مميزة، وتأكل الايس كريم نالت اعجاب متابعيها.

وعلقت ندى بسيونى على الصور قائلة "احلى ايس كريم فى الشتاء".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ندى بسيوني مسرحية "حمام الست" المأخوذة عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانيسلاف استروتايف.

العرض يدور حول أحد المواطنين اكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الآثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفادة منه فى تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغلين، منهم تاجر آثار يحاولون استغلال الحمام الأثري.
ندى بسيوني تنشر صورة وهي تتناول الآيس كريم
ندى بسيوني تنشر صورة وهي تتناول الآيس كريم
ندى بسيوني تنشر صورة وهي تتناول الآيس كريم
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