صاحب جدع.. رامي جمال بصحبة كريم فهمي.. شاهد





شارك المطرب والملحن رامى جمال متابعيه صورة جديدة له على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



وظهر رامى جمال برفقة الفنان كريم فهمى وعلق قائلاً "صاحب جدع" ورد عليه الاخير صاحبى واخويا" نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.



وينتظر رامي جمال الان طرح ألبومه الجديد خلال الفترة المقبلة من انتاج شركة "نجوم ريكورد".



وبدأ جمال التعاون مع شركة "نجوم ريكورد" عام 2013 من خلال البوم "فترة مش سهلة".



يذكر أن آخر أعمال رامي جمال البوم "ليالينا" تم طرحه عام 2018 من إنتاج "نجوم ريكورد



كما أنه أحيى حفلا غنائيا بمشاركة الفنان تامر حسني شهر ديسمبر الماضي بقاعة المنارة.