جمال نجم: 96 ألف منشأة تستفيد من مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الصناعي.. فيديو

خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء: 3 مبادرات تحفيزية بـ 150 مليار جنيه لدعم الصناعة ووحدات متوسطي الدخل .. طارق عامر: لن نرتاح حتى نطمئن أن قطاع الصناعة في مصر تقدم بخطوات كبيرة للأمام