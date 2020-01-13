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جمال نجم: 96 ألف منشأة تستفيد من مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الصناعي.. فيديو

الإثنين 13/يناير/2020 - 06:31 ص
الاستثمارات
الاستثمارات
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إبراهيم القادري
قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى ، إن قبل وضع الحد الأقصى للأقساط وهو 35%في التمويل العقارى وقتها لم يكن لدينا حدود ولكن اليوم بعد تحرير الأسعار تم الارتفاع بناء على ارتفاع الاجور .

وأضاف"جمال نجم" خلال حواره في قناة " أكسترا نيوز" ، أن البنك المركزى قام بعمل حوار مجتمعي مع اتحاد الصناعات وقمنا بالتحدث مع المسئولين والمستثمرين كما ان رئيس الوزراء مهتم جدا بهذه الحوارات كما ان الحوارات لا تقتصر على التمويل ولكنها خطوة في المنظومة المتكاملة .

واوضح"جمال نجم" أن التمويل حتى يظهر نتائجة يجب ان يكون هناك تعاون بين الجهات الاخرى كما ان هناك 96 ألف منشأة تستفيد من مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الصناعي كما أننا حددنا من هم المستفيدين من المبادرة.

وتابع"جمال نجم" أن المستفيدين من مبادرة البنك المركزى هم الذين نسبة مبيعاتها من 50 مليون إلى مليار لاننا لدينا مبادرة الي المشروعات الصغيره وهي 5% وتحدد الصغيره حتي تصل الي 50 مليون وبعدها تنتقل الى مبادرة المشروعات الكبيرة.

واستكمل"جمال نجم" أن عند اكتمال المبادرة سيستفيد منها 96 ألف منشأه وهذا عدد كبير ويمكن للجميع الاستفادة منها للوصول الي المرجو من الاستفادة من المبادرات.
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