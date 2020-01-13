مظلوم عبدي: أشكر الرئيس السيسي على مواقفه.. والسوريون يطلبون من مصر دورا أكبر.. ويحذر الليبيين من تدخل تركيا في أراضيهم





وجه مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقفه ضد الغزو التركي وتأكيده وحدة الشعب والأراضي السورية.





وأكد مظلوم عبدي خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم» المذاع على قناة «تن»، أن موقف مصر مشرف جدا تجاه التعامل مع الغزو التركي لمنطقة رأس العين السورية، موضحا أن مصر موقفها واضح ومحدد بوصفها دولة عربية قيادية في المجتمع العربي.





وأوضح قائد قوات سوريا الديمقراطية، أن السوريين يطالبون أن يكون لمصر دور أكبر في القضية السورية خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى أن ما تقوم به تركيا وإيران في ملف سوريا ليس في صالح الشعب السوري.





وأشار مظلوم عبدي إلى أن قوات سوريا الديمقراطية أفشلت المشروع التركي في سوريا خاصة والمنطقة عامة، منوها بأن جهود الدول الأخرى في الملف السوري ليس قوي لإنهاء الأزمة السورية.





ولفت إلى أن مصر لديها مصلحة في حل المشكلة السورية، وليس لديها أطماع او مصالح شخصية في سوريا، ولكن لديها علاقات تاريخية في سوريا، مؤكدا أن مصر دولة صديقة وشقيقة لكل الدول العربية ومواقفها دائما إيجابية.







قال مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، إن قطر تمول جميع المشاريع التركية في سوريا.

ووجه مظلوم عبدي، كلمة، خلال حواره التليفزيوني في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن" الفضائية، إلى الشعب الليبي بأن تركيا هي سبب معاناة سوريا ولا تسمحوا لها بالدخول إلى أراضيكم.

وتابع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، أن ليس لتركيا أي حقوق في سوريا، مضيفا أنها تعمل فقط لمصلحتها الخاصة.

وأوضح مظلوم عبدي، أن تركيا لا تراعي مصالح الشعب السوري بأي شكل من الأشكال وكل ما جري في سوريا من قتل وتخريب والتهجير والدمار سببها التدخل التركي.

وأشار إلى أن الليبيين يستطيعون حل المشاكل الموجودة بينهم بأنفسهم، مؤكدا أنه ينصح الليبيين بعدم السماح لتركيا بدخول أراضيهم بأي شكل من الأشكال.

مظلوم عبدي: أردوغان هو المرشد الأعلى الفعلي لتنظيم الإخوان



قال مظلوم عبدى القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، إن أردوغان هو المرشد الأعلى والفعلي لجماعة الإخوان المسلمين وهناك مرشدون كثيرون ولكن هو المرشد العام لهم، كما أنه هو المسئول عن جماعة الإخوان المسلمين في كافة البلدان. وأضاف "عبدى "خلال لقائه في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة" تن"، أن أردوغان يحاول نشر الفكر الإخواني في كافة البلدان و يريد ان يسيطر الفكر الإخواني في جميع أنحاء المنطقة وحاول في الكثير من البلدان ومنها مصر وسوريا ولكن لم يفلح. كما انه يستخدم الدين عن طريق جماعة الاخوان المسلمين.

وأوضح القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، أن أردوغان يستخدم أدوات أخرى في تنفيذ مشروعه مثل جبهة النصرة والدواعش كما أن كل الجماعات الارهابية يقوم أردوغان باستخدامها لتطبيق مشروعه .

وتابع: سكوت العالم على جميع ممارسات أردوغان وتدخله في العديد من المناطق في سوريا هي التي جعلته يتمادى في عدوانه وفي التوسع في مشاريعه وهو يريد اعادة امجاد الدولة العثمانية السابقة كما أنه يختلق الحجج حتى يتمادى في أفعاله .

واستكمل"مظلوم عبدى" أن الجميع في كافة الدول العربية يجب ان يتصدى لذلك لأنه إذا نجح في الدخول إلى ليبيا سيقوم بالدخول على محطات أخرى لاستكمال مشروعه.

قائد سوريا الديمقراطية: نحتجز 12 ألف داعشي ولدينا معسكرات خاصة لعائلاتهم



قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، إن قواته تحتجز أكثر من 12 ألف مقاتل داعشي، وهناك معسكرات عديدة تضم عائلات هؤلاء الدواعش وهى تخص المهاجرين الأجانب والسوريين، موضحا أن عدد الموجودين في المخيمات يتجاوز 100 ألف شخص من بينهم 60 ألف نازح عراقي جزء منهم مهاجرين وجزء تابعين لداعش.

وأشار "عبدي"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، إلى أن قوات سوريا الديمقراطية طلبت من بعض الدول أن تأخذ بعض المعتلقين من الدواعش لكنهم رفضوا بحجة عدم جاهزية السجون لديهم، واعتمدنا على مواردنا الذاتية في إيواء الدواعش وعوائلهم.

وناشد الدول التي ينتمي إليها معتقلى تنظيم داعش أن يعترفوا بدور قوات سوريا الديمقراطية في اعتقالهم والاحتفاظ بهم، وعلى الجميع أن يقوم بواجباته في ملف المعتقلين وعوائل تنظيم داعش لدينا.

وأضاف "عبدي"، أننا حصلنا على كنز من المعلومات من الدواعش المعتقلين، وأصبحنا نعرف كيف عملوا وكيف تمددوا، وكيف ينظمون أمورهم، وتمكنا من العثور على مستودعات الأسلحة التي كانوا يخبئونها، واستطعنا إفشال بعض العمليات التي كانوا يريدون القيام بها في أوروبا وفي دول أخرى بالخارج في الفترة القادمة.

وأكد "عبدي"، أن داعش كان يعتمد بشكل أساسي على الأطفال في العمليات الانتحارية والتخريب.

قائد قوات سوريا الديمقراطية: موقف مصر ضد الغزو التركي مشرف

