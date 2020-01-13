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حوادث

وجدوه جثة أسفل الكنبة .. قاتلة طفل جارتها ببني سويف: خنقته وانتقمت لشرفي

الإثنين 13/يناير/2020 - 05:55 ص
ربة منزل - أرشيفية
ربة منزل - أرشيفية
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خالد رياض
بدون أي شفقة أو رحمة استدرجت ربة منزل طفلا وقتلته انتقامًا من والدته بعد أن رددت في القرية انها سيئة السمعة وترتبط بعلاقات محرمة مع عدد من الرجال.

هنا في قرية بناويط مركز المراغة بسوهاج ، اعترفت "مني. م. م" ٢٨ عاما ربة منزل بقتلها الطفل "أيمن. ا. ع" ٣ سنوات ونصف، قائلة :"استدرجته للعب مع أطفالي ، وخنقته بإيدي ، ووضعه في حقيبة ملابس".

وتابعت :"انتقمت لشرفي أمه كانت تردد في القرية إني سيئة السمعة وارتبط بعلاقات محرمة مع عدد من الرجال".

وتابعت : "ذهبت به الى منزل والدي بقرية عنيبس مركز جهينة، لكن شقيقي اكتشف الأمر وكلفني بالعودة بجثة الطفل مرة أخري الي منزل والده، واستخردت الجثة من الحقيبة ووضعتها أسفل كنبة بمنزل والده لإقامتنا في منزل مشترك"، مضيفة أنها لم تكن تتوقع أن يتم الكشف عن جريمتها بتلك السرعة.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد ورود بلاغ من مزارع بتغيب نجله الطفل "أيمن. ا. ع" ٣ سنوات ونصف، يقيم قرية بناويط مركز المراغة، وعقب يوم من اختفاء الطفل عثر علي جثته موضوعه أسفل كنبة بالمنزل.

وتوصلت تحريات الرائد محمد طه، مفتش مباحث المركز، والرائد محمد عبد السلام، رئيس مباحث مركز المراغة ، أن وراء الجريمة، "مني. م. م" ٢٨ عاما ربة منزل تقيم ذات الناحية، ولها محل إقامة اخر بقرية عنيبس دائرة مركز جهينة، وتم القبض علي المتهمة، وبمواجهتها بما توصلت إليه التحريات اعترفت بانها ارتكبت الجريمة انتقامًا من والدته التي رددت في المنطقة أنها سيئة السمعة وعلى علاقة محرمة ببعض الرجال.

وإضافة انها استدرجت المجني عليه للعب مع أطفالها، وقامت بخنقه بيديها، ووضعه في حقيبة ملابس، والذهاب به الي منزل والدها بقرية عنيبس مركز جهينة، لكن شقيقها اكتشف الأمر وكلفها بالعودة بجثة الطفل مرة أخري الي منزل والده، واستخرت الجثة من الحقيبة ووضعتها أسفل كنبة بالمنزل.

حرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة كلفت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وباشرت التحقيقات.
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