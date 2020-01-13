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فن

كليب عيش بـ شوقك لـ تامر حسني يكسر حاجز الـ 100 مليون مشاهدة

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:57 ص
تامر حسني
تامر حسني
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آيه عاطف
حقق فيديو كليب أغنية "عيش بـ شوقك" نجاحا كبيرا جدًا، منذ وقت طرحه حيث تخطى حاجز 100 امليون مشاهدة عبر القناه الرسمية الخاصة بـ تامر حسني على موقع "اليوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية :"لو من تقل الهم عليك فاض بيك .. لو ليك أي شكوة متشتكيش واسمع نصايحي .. ولو الدنيا مغلباك ومشقياك.. ووخداك غسيل ومكواة ..إلبسلها الوش الفرايحي .. وان كنت مفلس خالص خالص ومحيلتكش جنيه ..قول ع الجزمة الباتة اللي انت لابسها أنها سينيه".

"عيش بشوقك " كلمات مصطفى حسن ، الحان بلال سرور ، توزيع بلال سرور وهاني محروس، والفيديو كليب من إخراج هادي الباجوري.

يذكر أن أخر البومات تامر حسني البوم "عيش بشوقك"، والذي تضمن العديد من الاغاني المتنوعة من بينها "كفاياك أعذار"، و"ناسيني ليه"، وغيرها.
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