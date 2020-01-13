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منوعات

السمكة المعجزة.. العثور على أضخم وأقدم كائن بحري

الإثنين 13/يناير/2020 - 04:31 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
كانت الرحلة البحرية لـ باحثون أميريكيون مثمرة بشكل مختلف عن رحلاتهم السابقة، فقد وهبتهم تلك الرحلة اكتشاف أكبر سمكة "هامور" في العالم بوزن 350 رطل.

أعلنت لجنة حماية الأسماك والحياة البرية في فلوريدا عن صيد أكبر سمكة وزنها 350 رطل أي ما يعادل 150 كيلو جرام، تم صيدها قبالة جنوب غرب فلوريدا على يد صياد أمريكي، بحسب ما نشر شبكة "سي إن إن "الأمريكية.

وقالت المنظمة أن علماء الأحياء قدروا عمر هذه السمكة وهي 50 عامًا، لتكن هذه سمكة عجوز وضخمة، وتعتبر من النوادر أن يتم العثور سمكة بهذا العمر.

وبعد فحص السمكة وجدوا أنها تتمتع بـ 10 فقرات ظهرية على عكس الباقي الذي يتضمن 11 عمود فقري، وتعيش أسماك "الهامور" عادًة في عمق يتراوح بين 180 و 1700 قدم.
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