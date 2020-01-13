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أخبار العالم

البيت الأبيض يبلغ كوريا الشمالية رغبته في عودة المفاوضات النووية

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:36 ص
صدى البلد
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شريف سيد
كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين عن تواصل البيت الأبيض مع كوريا الشمالية، من أجل عودة المفاوضات بين البلدين، عقب قطعها في أكتوبر الماضي.

وقال أوبراين وفق ما نقلته شبكة "سي ان ان" الأمريكية: "لقد تواصلنا مع الكوريين الشماليين وأخبرناهم بأننا نرغب في مواصلة المفاوضات في ستوكهولم التي أجريت آخر مرة في أوائل أكتوبر".

وأضاف: "لقد أخبرناهم، من خلال قنوات مختلفة، أننا نود أن نعيد تلك المفاوضات إلى مسارها الصحيح وأن ننفذ التزام الرئيس كيم جونج أون "بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية".

وتأتي هذه التصريحات في نفس الشهر الذي أكد فيه زعيم كوريا الشمالية أنه لن يكون هناك "نزع سلاح نووي" في شبه الجزيرة الكورية إذا استمرت الولايات المتحدة في سياستها العدائية تجاه "دولته".

وكانت المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قد توقفت العام الماضي في ستوكهولم بالسويد.
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