AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الصحف العالمية تبرز تتويج ريال مدريد بالسوبر الإسباني في السعودية

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:42 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
اهتمت وسائل الإعلام الإسبانية والعالمية بأحداث نهائي السوبر الإسباني، بعد فوز ريال مدريد على أتليتكو مدريد بركلات الجزاء الترجيحية، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

وأشادت صحيفة "ماركا" بالحضور الجماهيري الكبير في جدة والذي وصل إلى قرابة الستين ألف مشجع، مع الحديث عن الفعاليات الجماهيرية التي عاشها الجمهور قبل وبين شوطي النهائي.

كذلك وضعت الصحيفة تركيزًا مضاعفًا على لقطة طرد فيدي فالفيردي، لاعب ريال مدريد، بعد منعه ألفارو موراتا من تسجيل هدف الفوز لأتليتكو في الوقت القاتل، لينقذ فريقه وتذهب المباراة إلى ركلات الجزاء.

أما صحيفة "آس" فأكدت أن زيدان يعرف كيف يفوز في النهائيات، ليحقق الفوز التاسع في النهائي التاسع مع ريال مدريد كمدرب، دون تلقيه أي خسارة سواء في البطولات المحلية أو القارية.

في المقابل رصدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" تصريحات دييجو سيميوني التي عبر فيها عن حزنه بسبب الخسارة، لكنه تقبل اختيار فيدي فالفيردي كرجل للمباراة رغم طرده، بسبب المخالفة التي ارتكبها لتمنع أتليتكو من تحقيق الفوز، وفق وجهة نظر المدرب الأرجنتيني.

وركزت شبكة "فوكس" الأمريكية على مستوى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، بعد تألقه اللافت مؤخرًا في بطولة السوبر، ليعيد اكتشاف نفسه من جديد على الملاعب السعودية بداية عام 2020.

الجدير بالذكر أن شبكة قنوات "جول" علقت على حضور فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، إلى جدة من أجل دعم الريال في النهائي، ليؤكد نجاح إقامة السوبر الإسباني في السعودية، بعد مشاركة أربعة فرق دفعة واحدة لأول مرة في تاريخ المسابقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التشكيل.. سيرجيو راموس يقود ريال مدريد أمام فالنسيا في السوبر الإسباني

السوبر الإسباني.. طرد لـ فالفيردي في الدقيقة الأخيرة من مباراة ريال مدريد وأتليتكو

ريال مدريد بطلا لـ السوبر الإسباني للمرة الـ11 في تاريخه بعد الفوز على أتليتكو

ترشيحاتنا

مفاجأة: حمادة صدقي يطالب الهلال السوداني بالشرط الجزائي بعد رحيله

لطيفة و طارق الشيخ | نجوم الغناء يساندون إيهاب توفيق فى عزاء والده.. فيديو وصور

رئيس البرلمان الليبي يوجه 10 رسائل مهمة من مجلس النواب المصري.. تعرف عليها

مراهق سعودي يعذب قطة في الميكروويف.. والسلطات ترد

ارتفاع جديد.. سعر الذهب اليوم الأحد 12-1-2020

رضا عبد العال لـ صدى البلد: كهربا صفقة خسرانة ومش هيفارق دكة الاحتياطي مع الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تكشف عن i Interaction EASE الاختبارية ذاتية القيادة.. صور

40 صورة من عزاء والد إيهاب توفيق بحضور نجوم الفن والرياضة.. فيديو

سلاسل وجاكت رجالي.. جنا عمرو دياب بإطلالة مثيرة من جديد