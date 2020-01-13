الصحف العالمية تبرز تتويج ريال مدريد بالسوبر الإسباني في السعودية

اهتمت وسائل الإعلام الإسبانية والعالمية بأحداث نهائي السوبر الإسباني، بعد فوز ريال مدريد على أتليتكو مدريد بركلات الجزاء الترجيحية، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.



وأشادت صحيفة "ماركا" بالحضور الجماهيري الكبير في جدة والذي وصل إلى قرابة الستين ألف مشجع، مع الحديث عن الفعاليات الجماهيرية التي عاشها الجمهور قبل وبين شوطي النهائي.



كذلك وضعت الصحيفة تركيزًا مضاعفًا على لقطة طرد فيدي فالفيردي، لاعب ريال مدريد، بعد منعه ألفارو موراتا من تسجيل هدف الفوز لأتليتكو في الوقت القاتل، لينقذ فريقه وتذهب المباراة إلى ركلات الجزاء.



أما صحيفة "آس" فأكدت أن زيدان يعرف كيف يفوز في النهائيات، ليحقق الفوز التاسع في النهائي التاسع مع ريال مدريد كمدرب، دون تلقيه أي خسارة سواء في البطولات المحلية أو القارية.



في المقابل رصدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" تصريحات دييجو سيميوني التي عبر فيها عن حزنه بسبب الخسارة، لكنه تقبل اختيار فيدي فالفيردي كرجل للمباراة رغم طرده، بسبب المخالفة التي ارتكبها لتمنع أتليتكو من تحقيق الفوز، وفق وجهة نظر المدرب الأرجنتيني.



وركزت شبكة "فوكس" الأمريكية على مستوى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، بعد تألقه اللافت مؤخرًا في بطولة السوبر، ليعيد اكتشاف نفسه من جديد على الملاعب السعودية بداية عام 2020.



الجدير بالذكر أن شبكة قنوات "جول" علقت على حضور فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، إلى جدة من أجل دعم الريال في النهائي، ليؤكد نجاح إقامة السوبر الإسباني في السعودية، بعد مشاركة أربعة فرق دفعة واحدة لأول مرة في تاريخ المسابقة.