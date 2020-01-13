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رياضة

ياسمين حمدي تفوز ببرونزية سيرياس ايه للكاراتيه

الإثنين 13/يناير/2020 - 04:46 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
فازت ياسمين حمدي نجمة منتخبنا الوطني للكاراتيه، بالميدالية البرونزية لبطولة "سيرياس ايه" المقامة حاليا في تشيلي ، لتنتزع أولى ميداليات البعثة المصرية المشاركة في البطولة.

من جانبه ، أعرب وليد الهلالي عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة عن سعادته بفوز ياسمين حمدي بميدالية في تلك البطولة.

أكد أن بطولة "سيرياس ايه" من البطولات التابعة للاتحاد الدولي للكاراتيه وهي فرصة لإكساب اللاعبين المزيد من الخبرات والاحتكاكات في مختلف المحافل الدولية.

وتعد البطولة هي أولى بطولات هذا العام في مشوار التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

يشار إلى أن المنتخب الوطني يشارك في البطولة، بقائمة من 8 لاعبين هم: ياسمين حمدي بيومي، وجيانا فاروق، ورضوى سيد محمود، وسارة عاصم، وفريال أشرف، وعلي الصاوي، وأحمد أشرف شوقي، وعبد الله ممدوح.
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