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منوعات

الطبيعة تغدر بعروسين.. ثوران بركان في حفل زفاف.. صور

الإثنين 13/يناير/2020 - 07:31 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
قدر لهم أن يكون حفل زفافهم والصور لهذا اليوم الذي لا يأتي في العمر سوى مرة واحدة مميزًا ومختلفًا كليًا عن غيرهم، كل هذا بفعل البركان الذي ثار في مكان حفل الزفاف.

فقد استمر زوجان"تشينو" و"كات فافلور" في الفلبين في حفل زفافهما على الرغم من ثوران بركان وتساقط الرماد في السماء خلفهما، بحسب ما نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

بينما كان الزوجان يقيمان زفافهم في مكان يبعد 10 أميال عن بركان تال عندما التقط مصور الزفاف راندولف إيفان لقطات مثيرة للزوجين مع أعمدة الرماد.

وقال إيفان لشبكة سي إن إن: "كنا في الواقع متوترين لأنه أثناء العمل واصلنا فحص وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على تحديثات حول الانفجار البركاني. لذلك كنا على دراية بالتحذيرات والمستويات المتصاعدة التي تم الإعلان عنها".

واضاف مصور الزفاف أن العروسين اكمل زفافهم في "سافانا فارم" بشكل طبيعي وكان المدعون يتمتعون بهدوء، وكنا قد اتخذنا تدابير إذا ساءت الأمور.
الطبيعة تغدر بعروسين.. ثوران بركان في حفل زفاف.. صور
الطبيعة تغدر بعروسين.. ثوران بركان في حفل زفاف.. صور
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