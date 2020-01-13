طلقني شكرا..أحمد فلوكس يعلن عن عمل جديد مع هنا شيحة

أعلن الفنان أحمد فلوكس، عن مشاركته في مسلسل إذاعى جديد بعنوان "طلقنى شكرا".



وأكد فلوكس عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، أن العمل تعاقدت له شركته مع زوجته السابقة الفنانة هنا شيحة، على البطولة.



ونشر فلوكس ، فيديو يجمعهما أثناء التعاقد، معلنا الخبر من خلاله.



جدير بالذكر أن أحمد فلوكس وهنا شيحا انفصلا رسميا في هدوء تام، في يوليو الماضي بعد زواج استمر 9 أشهر فقط.