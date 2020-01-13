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رشا مجدى: المؤسسات الدولية أشادت بتحسن أداء الاقتصاد المصري..فيديو

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:03 ص
تحسن مؤشرات الاقتصاد
تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى
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آيات أحمد
قالت الإعلامية رشا مجدي ، إن الاقتصاد المصرى يمضى على خطى ثابتة ومتسارعة نحو النهوض والنمو ، وذلك فى ظل خطوات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة منذ عام 2016م.

وأضافت الإعلامية رشا مجدي ، خلال حوارها ببرنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد أن تقارير المؤسسات الدولية أشادت بتحسن أداء الاقتصاد المصري، مشيرة إلى ان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء نشر انفوجراف يسلط من خلاله الضوء على أهم المؤشرات الاقتصادية خلال عام 2019.

وأكدت الإعلامية رشا مجدي ، أن الانفوجراف استعرض عددا من تقارير المؤسسات الدولية البارزة والتي أشادت بتحسن أداء الاقتصاد المصري وتسارع معدلات نموه بشكل ملحوظ على مدار العام، والذى أوضح مضي الاقتصاد المصري بخطى ثابتة ومتسارعة نحو النهوض والنمو في ظل خطوات الإصلاح التي اتخذتها الحكومة منذ عام 2016، وهو ما تؤكده العديد من تقارير المؤسسات الدولية التي أشادت بالتقدم الذي تحققه مصر.

وتابعت الإعلامية رشا مجدي ، تطرق الأنفوجراف ، أيضًا إلى تحسن أداء الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى استمرار مصر في صدارة الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من عام 2019، وذلك وفقًا لتقرير أونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية)، في حين احتلت مصر المركز الـ 114 في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، مقارنة بالمركز الـ 120 في التقرير نفسه لعام 2019.

وأوضحت الإعلامية رشا مجدي ، أن مصر احتلت المركز الـ 114 في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، مقارنة بالمركز الـ 120 في التقرير نفسه لعام 2019.
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