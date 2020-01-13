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منوعات

دراسة: الاستخدام طويل الأمد لأدوية الفصام آمن على المريض

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:24 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أفاد باحثون في معهد كارولينسكا بالسويد، بأن معدل الوفيات لدى مرضى الفصام أعلى عندما لا ينتظمون في تناول العقاقير المعالجة بالمقارنة بالمرضى الذين ينتظمون في تناولها.

وأشارت نتائج الدراسات السابقة إلى أن معدل الوفيات لدى مرضى الفصام الذين يتناولون الأدوية المضادة للذهان كان أقل بنسبة 30 إلى 50 %، من أولئك الذين تلقوا علاجا وهميا، ومع ذلك فقد وجد أن معظم هذه الدراسات كانت أقصر من ستة أشهر والتي تؤثر على النتائج ولا يمكن أن تعكس واقع العلاج على أساس مدى الحياة.

وقام الباحثون في الدراسة الحديثة بمتابعة طويلة الأمد لإثبات النتائج السابقة، وتم خلال الدراسة مراقبة 62,000 شخص تلقوا في وقت سابق تشخيص مرض انفصام الشخصية بين عامي 1972 و 2014، وذلك من خلال الوصول إلى مختلف السجلات لمتابعة متوسط أكثر من 14 سنة.

ووجد الباحثون أن الاختلافات في وفيات المرضى ملحوظة للغاية، حيث كان معدل الوفيات التراكمي خلال فترة المتابعة في فترات الأدوية وغير الأدوية 26 و 46 % على التوالي.


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