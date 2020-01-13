تراجع حالات الإصابة بالإنفلوانزا في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي

أعلنت المراكز الأمريكية لمنع ومكافحة الأمراض، تراجع نشاط وباء الإنفلوانزا في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.



وقال دكتور أنطوني فاوسي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية "إنه يجب عدم القفز لنتائج بشأن تراجع الفيروس، فقد شهدنا من قبل تراجع معدلات الإصابة ثم ارتفاعها بعد ذلك".



يشار إلى أنه رغم تراجع معدلات الإصابة فإنها ما زالت عالية في الولايات المتحدة حيث سجلت مراكز منع ومكافحة الأمراض حالات إصابة في الأسبوع الماضي تفوق مثيلاتها في نفس الفترة من الموسم الماضي.



وأضافت المراكز الأمريكية أن فترة العطلات بسبب أعياد الميلاد ورأس السنة ربما تكون قد ساهمت في خفض معدلات الإصابة حيث أن الطلبة في عطلة وبالتالي لم ينقلوا المرض لزملائهم في المدارس