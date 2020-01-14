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برلمان

شروط حصول الإخوة على معاش المتوفى فى قانون المعاشات الجديد.. تعرف عليها

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:01 ص
أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات
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معتز الخصوصى
يعتبر قانون التأمينات والمعاشات الجديد، من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان في دور الانعقاد الرابع، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه يمس الحياة اليومية للمواطنين، ويهدف إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.

ومع بدء تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد فى أول يناير الجارى، تضمن القانون عددا من المزايا الكثيرة لأصحاب المعاشات والذين يمثلون نسبة كبيرة من الشعب المصرى، حيث جاء هذا القانون لكى ينصفهم ويكون بمثابة هدية من الحكومة لهم فى بداية عام 2020.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد اعتبارا من يوم الأربعاء الأول من يناير 2020 ، حيث يمنح القانون جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات.

ووفقًا لقانون المعاشات الجديد، يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقًا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.

وفي حال توافرت فى أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة، فلا يسمح قانون المعاشات الجديد بحصول الوارث إلا على معاش واحدًا منها، على أن تكون أولوية الاستحقاق وفقًا للترتيب الآتى :

- المعاش المستحق عن نفسه.

- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.

- المعاش المستحق عن الوالدين.

- المعاش المستحق عن الأولاد.

- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.

ووفقًا لـ قانون المعاشات الجديد، فإنه في حال كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الاستحقاق، وإذا نقص المعاش المستحق وفقًا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش، على أن يتم تحديد مدى استحقاق الفرق من المعاش الاخر وقيمته فى ضوء تطور قيمة كل من المعاشين فى أى تاريخ لاحق إعمالا لنصوص هذا الباب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة.
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